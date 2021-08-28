Украинец Дубров стал чемпионом Паралимпиады-2020
Мерешко стала двукратной чемпионкой Паралимпиады-2020
Елизавета завоевала третью медаль Токио-2020
14:02
Елизавета Мерешко / Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Елизавета Мерешко стала первой украинской двукратной чемпионкой Паралимпиады-2020.
Второе золото украинка завоевала в плавании на дистанции 100 брассом (класс – S5). Мерешко со старта захватила лидерство и не позволила никому себя опередить.
Напомним, что ранее Елизавета финишировала первой на дистанции 50 м вольным стилем, а в заплыве на 200 м комплексным стилем стала вице-чемпионкой.
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