Романчук – о плавании на открытой воде: «Если кто-то заденет, то могу и утопить»

Фото: Instagram Михаила Романчука

Двукратный олимпийский призер Михаил Романчук рассказал, что не против попробовать посоревноваться в плавании на открытой воде:

Возможно, я хочу попробовать эту дистанцию. Мой тренер против этой дистанции в связи с тем, что там меняется техника. Там волны, течение, колебания, рядом руки-ноги, может прилететь. Я человек изначально терпеливый, но если кто-то заденет, то могу и утопить».