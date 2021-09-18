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Романчук – о плавании на открытой воде: «Если кто-то заденет, то могу и утопить»

Украинец хочет попробовать себя в новой дисциплине
Плавание
18 сентября 18:14
Романчук – о плавании на открытой воде: «Если кто-то заденет, то могу и утопить»
Фото: Instagram Михаила Романчука

Двукратный олимпийский призер Михаил Романчук рассказал, что не против попробовать посоревноваться в плавании на открытой воде:

«На самом деле, это интересная дистанция. Если раньше я к ней безразлично относился, то, когда ее начали плыть мои непосредственные соперники, мне стало интересно.

Возможно, я хочу попробовать эту дистанцию. Мой тренер против этой дистанции в связи с тем, что там меняется техника. Там волны, течение, колебания, рядом руки-ноги, может прилететь. Я человек изначально терпеливый, но если кто-то заденет, то могу и утопить».

Ранее Романчук рассказал в какую сумму обошлась подготовка к Олимпийским играм.

Сергей Остапенко
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