Романчук: «После бронзы Токио-2020 была полная печаль»
Романчук рассказал о сумме, в которую обошлась подготовка к ОИ-2020
В Токио украинец завоевал две медали
12:04
Фото: Getty Images
Украинский пловец Михали Романчук рассказал, сколько потратил денег на подготовку к Олимпийским играм-2020.
Из-за коронавируса олимпийский цикл шел пять лет. Романчук сообщил, что за это время на тренировки, перелеты и прочее его командной было потрачено полтора миллиона долларов.
Напомним, в Токио Романчук завоевал две медали: бронзу на дистанции 800 метров и серебро – 1500 м.
Комментарии 0