Темная сторона Паралимпийских игр. В Токио выступает террорист, которого приговорили к 84 годам тюрьмы

Но он раскаялся и стал одним из самых титулованных параатлетов Испании

История

Себастьян Родригес / Фото - diariodealcala.es

Паралимпийские игры – это особенные соревнования. Соревнования среди невероятно сильных людей. Которым пришлось пройти через невероятные испытания, чтобы все же получить шанс представлять свою страну на самом высоком уровне.

История едва ли не каждого параатлета уникальна. Но все же есть такие, которые выделяются даже из самых захватывающих сценариев.

Именно такой и является история испанского пловца Себастьяна Родригеса. В 26 лет его, террориста, приговорили к 84 годам тюрьмы. Фактически, пожизненно. Сейчас ему 64. И он третий самый титулованный испанец на Паралимпийских играх: восемь золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали.

Токио-2020 стали для него шестыми Играми в карьере. У Родригеса остался лишь один шанс пополнить коллекцию наград – 50 метров вольным стилем. На 200 метров в классе S5 он стал восьмым, в эстафете 4х50 м Испания финишировала пятой, а на 100 м он не вышел в финал.

Но уже сама поездка в Японию стала для него достижением. И на своей, вполне возможно, последней Паралимпиаде Родригес надеется получить возможность нести флаг Испании на церемонии закрытия.

Многие выступают против – бывший террорист с флагом их государства. Но он придерживается противоположной точки зрения:

«Я являюсь лишь очередным примером того, как, осознав свои ошибки и исправив их, можно добиться своих целей, а также помочь другим людям не наступать на те же грабли. Я не претендую на то, чтобы быть образцом для подражания. Это моя жизнь, я просто учусь на прошлых ошибках и живу настоящим, работаю для своего будущего».

Родригес родился в Кадисе в семье, где было 15 детей. Его полное имя Себастьян Родригес Велозу. Но в детстве его все называли Чано. Очень странное прозвище – так звали его брата, который умер в пятилетнем возрасте.

Когда Родригес в детстве наткнулся на семейную книгу, то напротив имени Чано было написано «умер». Мальчик разрыдался и не мог понять, кто осмелился написать подобное о нем – он ведь жив.

Так в семь лет Себастьян узнал историю своего брата. Но плавать он научился раньше – в три. Тогда его просто бросили в воду. И он выплыл – жесткий, но действенный способ.

Жизнь Родригеса и его семьи была непростой. В школе он так и не доучился. Отец пришел и сказал: «Что же, пора тебе идти на работу». Приходилось много трудиться: разнорабочим, сварщиком, механиком и моряком.

Последний вид деятельности был особо приятным. Было много времени на чтение книг. Как-то парень заметил – в доме много фотографий на фоне советского серпа и молота. Он начал углубляться в эту тему, изучать работы Максима Горького, Карла Марса, историю СССР. Когда был дома, то посещал демонстрации в Виго.

И, в итоге, постепенно его затянуло в ГРАПО – Группу патриотического антифашистского сопротивления первого октября. Это испанская леворадикальная организация городских партизан, созданная для борьбы с диктаторским режимом Франсиско Франко. Участники ГРАПО придерживались марксистской идеологии и выступали категорически против строя, установленного тогдашними властями Испании.

За время своего существования они организовали несколько террористических актов, которые, в большинстве, были направлены против полицейских, военных, чиновников, а также предпринимателей и бизнесменов.

В 1984 году Чано принял участие в серии взрывов в Испании, а также в убийстве главы Севильского бизнеса Рафаэля Падуры. Через год его удалось задержать. Суд приговорил Родригеса к 84 годам тюрьмы.

«Я взял на себя ответственно за то, чем в эти девять месяцев занималась группа. Имел я к этому непосредственное отношение или нет. Я был ответственным, потому что был частью этого. В тюрьме было много офицеров и заключенных, которые хотели убить нас. Мы были в смертельной опасности. А поэтому решили страйковать. Мы верили в идею. Я верил в то, что я хороший, что система – это зло. Я оправдывал себя».

Он и другие заключенные члены ГРАПО начали голодовать. Их акция продлилась больше года – 432 дня. Для некоторых она закончилась летально. Родригес тоже был на пределе:

«Я поднялся с кровати я начал терять контроль. Контроль над телом, над мыслями. Над всем. Казалось, что я теряю рассудок».

Врачи сказали, что в его организме остался минимальный уровень глюкозы. Но он все равно отказывался есть. И его кормили насильно – привязывали ноги и руки, вставляли в горло зонд:

«Севиллиано Мартин умер от сердечного приступа, когда ему ставили зонд. В то время я чувствовал, как мой живот касается позвоночника. Тогдашним министрам было без разницы умрем мы или выживем. Но по политическим соображениям они не могли дать нам погибнуть от голодовки. Когда меня перевозили в Альмерию, то директор тюрьмы сказал: «Если вы будете его перевозить, он умрет». На что ему ответили: «Ладно, пускай». Тогда я набрался смелости и сказал: «Если вы так хотите, чтобы я умер, то просто пристрелите меня».

Но Родригес выжил. Через несколько дней ГРАПО завершили свой страйк.

«Не было ни дня, чтобы я не чувствовал голод. Все 432 дня мое тело умоляло меня поесть. Помог ли мне этот опыт? Я знаю, что такое борьба. Я знаю, что такое боль. Если мне нужно сбросить 5 кг – я их сброшу. Если мне нужно что-то – я сделаю это».

Чано начал восстановление. Первую неделю он пил лишь молоко, не ел ничего твердого. Постепенно у него было достаточно сил, чтобы двигать руками, телом, но ногами…

«Я просто не чувствовал их».

И так и не почувствовал. Полностью восстановиться от голодовки не удалось – ноги отказали. И, в итоге, его выпустили на свободу. По закону людей с подобными проблемами со здоровьем не могут держать в тюрьме. Так Себастьян, который не мог самостоятельно передвигаться, начал новую жизнь.

Он менял работу за работой, пока не начал заниматься паралимпийским спортом. Сначала это был баскетбол на колясках. А затем – плавание.

В 2000-м году Чано смог пробиться в паралимпийскую сборную и поехать в Сидней. В Австралии он завоевал пять золотых медалей. Пять. Золотых. И его едва не лишили всех наград. Когда Родригес отобрался в сборную, то говорил, что стал инвалидом, попав в автокатастрофу. Но во время Паралимпиады журналистам удалось разузнать правду.

Международный олимпийский комитет отказался лишать бывшего террориста медалей:

«Разделение атлетов по политическим, личным, моральным и/или религиозным убеждениям станет фатальным для спорта».

В итоге, пловец соревновался еще на пяти Паралимпиадах, включительно с Токио, где у него есть еще один медальный шанс.

«Что двигает мной? Что заставляет меня вставать в пять утра, тренироваться каждый день, чувствовать боль во всем теле? Я пытаюсь отдать людям то, что украл у них. Я возложил на себя социальную ответственность, хотя никто меня об этом не просил. Я сам сделал этот выбор».

Бывший террорист, приговоренный к 84 годам тюрьмы. Восьмикратный паралимпийский чемпион. Это все один и тот же человек – Себастьян Родригес Велозу. Его история действительно уникальна.