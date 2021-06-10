Коу Лей завоевал первую лицензию на Олимпиаду
10-летняя украинка победила на международном турнире в Чехии
Коленникова в финале обыграла немку Нойман
16:22
Диана Коленникова / фото - facebook.com/sport.lviv.oda/
Подопечная паралимпийского чемпиона Виктора Дидуха 10-летняя Диана Коленникова победила на международном турнире серии WTT YOUTH CONTENDER.
В финальном матче среди девушек до 11 лет Диана обыграла со счетом 3:2 немку Жозефину Нойман.
На последнем чемпионате Украины Коленникова в составе сборной Львовской области завоевала 6 медалей, 3 из которых золотые.
Напомним, на Олимпийские Игры в Токио отобралась ровесница Дианы.
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