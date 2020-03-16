Два представителя Украины уступили за шаг от Олимпийской лицензии

Лей и Песоцкая проиграли в финале квалификационного турнира в Дохе

Коу Лей / фото - worldtabletennis

На мировом олимпийском лицензионном турнире в Дохе, Катар, Украина не смогла завоевать ни одного пропуска на Игры в Токио.

Галина Гапонова и Евгений Прищепа покинули соревнования, проиграв в первом же раунде. Коу Лей и Маргарита Песоцкая дошли до финала, где неожиданно уступили соперникам с более низким номером посева.

Зацепиться за олимпийскую лицензию у украинцев был шанс в утешительны матчах. Однако, там они также потерпели поражения в первом раунде.

Украина потеряла шансы попасть на Олимпиаду в командных соревнованиях. В апреле в Португалии будет разыграно еще 5 мест среди мужчин и 4 среди женщин на европейском квалификационном турнире.

Напомним, на последней Олимпиаде в Рио Коу Лей показал лучший результат в историй, дойдя до 1/8 финала.

В континентальном первенстве в прошлом году украинки почти завоевали бронзовые медали.