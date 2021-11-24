Известен состав сборной Украины на ЧМ-2021
Песоцкая единственная из украинок вышла во второй круг ЧМ
Братейко и Гапонова капитулировали уже в перовом раунде
24 ноября 16:50
Фото:
В Хьюстоне, США, проходит чемпионат мира по настольному теннису.
В женском одиночном разряде от Украины на него поехали Маргарита Песоцкая, Анна Гапонова и Соломия Братейко.
Во второй круг турнира сумела выйти только Песоцкая, которая разгромила представительницу Египта Юсру Хелми.
Чемпионат мира. Первый круг:
Маргарита Песоцкая (Украина) – Юсра Хелми (Египет) – 4:0 (11:8, 11:5, 11:5, 11:7)
Соломия Братейко (Украина) – Гои Руи Сюань (Сингапур) – 3:4 (11:9, 11:5, 10:12, 9:11, 8:11, 11:5, 5:11)
Анна Гапонова (Украина) – Джиннипа Саветтабут (Таиланд) – 1:4 (7:11, 7:11, 11:6, 10:12, 3:11)
Комментарии 1