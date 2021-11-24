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02:00 Орландо Мэджик - Шарлотт Хорнетс 99:108 Окончен
02:00 Кливленд Кавальерс - Финикс Санс 109:113 4-я четверть
02:00 Индиана Пэйсерс - Лос-Анджелес Лейкерс 98:93 4-я четверть
02:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 60:89 3-я четверть
03:00 Хьюстон Рокетс - Чикаго Буллз 55:64 3-я четверть
03:00 Мемфис Гриззлис - Торонто Рэпторс 71:59 Перерыв
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 64:52 Перерыв
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Майами Хит 54:62 Перерыв
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Вашингтон Уизардз 72:50 Перерыв
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Юта Джаз 52:49 Перерыв
03:30 Сан-Антонио Сперс - Атланта Хоукс 47:43 2-я четверть
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Песоцкая единственная из украинок вышла во второй круг ЧМ

Братейко и Гапонова капитулировали уже в перовом раунде
Настольный теннис
24 ноября 16:50
Песоцкая единственная из украинок вышла во второй круг ЧМ
Фото:

В Хьюстоне, США, проходит чемпионат мира по настольному теннису.

В женском одиночном разряде от Украины на него поехали Маргарита Песоцкая, Анна Гапонова и Соломия Братейко.

Во второй круг турнира сумела выйти только Песоцкая, которая разгромила представительницу Египта Юсру Хелми.

Чемпионат мира. Первый круг:

Маргарита Песоцкая (Украина) – Юсра Хелми (Египет) – 4:0 (11:8, 11:5, 11:5, 11:7)

Соломия Братейко (Украина) – Гои Руи Сюань (Сингапур) – 3:4 (11:9, 11:5, 10:12, 9:11, 8:11, 11:5, 5:11)

Анна Гапонова (Украина) – Джиннипа Саветтабут (Таиланд) – 1:4 (7:11, 7:11, 11:6, 10:12, 3:11)

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Комментарии 1

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24 ноября 2021г. 18:05
З українців ніхто не вийшов.
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