Киченок и Олару упустили чемпионский титул парного турнира WTA 500 в Москве

Киченок и Олару в финале / фото - Getty Images

Украинская теннисистка Надежда Киченок и румынка Ралука Олару проиграли в финале парного турнира серии WTA 500 в Москве дуэту Елена Остапенко – Катерина Синякова. Матч завершился со счетом 2:6, 6:4, 8:10.

Стоит отметить, что это 4-й финал для Киченок и Олару в текущем сезоне. Ранее теннисистки завоевали совместные титулы в Чикаго и Санкт-Петербурге, а также были финалистками в Бад-Хомбурге.

Match tiebreak in Moscow



The No.2 seeds @JelenaOstapenk8 and @K_Siniakova claim the doubles title at the VTB Kremlin Cup! pic.twitter.com/ltSygENb5S