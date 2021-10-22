Людмила Киченок и Марта Костюк пробились в финал турнира на Тенерифе

Полуфинальный матч украинские теннисистки выиграли в двух сетах

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Марта Костюк пробились в финал парного турнира серии WTA 250 на Тенерифе, обыграв Ирину Хромачеву и Данку Ковинич – 6:3, 6:3.

Полуфинальный матч продолжался 1 час и 15 минут. За это время украинки выполнили 3 подачи навылет, допустили 3 двойные ошибки и выиграли 3 гейма на приеме. Их соперницы сделали 1 эйс, 2 раза ошиблись при вводе мяча в игру, а также не реализовали ни одного брейк-поинта.

В дебютном совместном финале Киченок и Костюк сыграют против победительниц матча Эйкери/Перес – Ходзуми/Чжан.

Напомним, на Тенерифе Костюк также выступала в одиночном разряде, где уступила уже в первом круге.