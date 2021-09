19-летняя финалистка US Open: «Нет предела тому, что я могу сделать»

Фернандес сразится за титул турнира с Радукану

Лейла Фернандес / фото - Getty Images

19-летняя финалистка US Open Лейла Фернандес прокомментировал выход в финал US Open. Канадка в четвертьфинале прошла украинку Элину Свитолину, а затем одолела Марию Саккари. Слова Лейлы приводит пресс-служба US Open.

«Невозможное возможно, как и говорила Жюстин Энен. Отец постоянно мне говорил, что нет предела моему потенциалу и возможностям. Каждый день мы просто должны продолжать упорно работать, двигаться вперед. Нет ничего невозможного. Нет предела тому, что я могу сделать. Я просто рада, что сейчас все идет хорошо».

О своих успехах.

«Я думаю, что делала невероятные вещи. Не знаю. Было слово, которое мне очень запомнилось, – «волшебно», потому что я сейчас не только хорошо выступаю, но и хорошо играю. Я просто получаю удовольствие, стараюсь, чтобы зрителям нравилось. Я рада, что, что бы я ни делала на корте, болельщикам нравится и мне тоже. Скажем так, это волшебно (улыбается)».

О моменте победы.

«Ничего, просто пустота. Я не могла поверить в происходящее. Просто нахлынула куча эмоций. Думаю, я испытала облегчение, что мяч ушел в аут, обрадовалась, что так упорно боролась два с лишним часа и что вся усердная работа окупилась и я в финале».

Вторая ракетка мира Арина Соболенко ранее поделилась мыслями о вылете в полуфинале.