19-летняя финалистка US Open: «Нет предела тому, что я могу сделать»

Лейла Фернандес / фото - Getty Images

19-летняя финалистка US Open Лейла Фернандес прокомментировал выход в финал US Open. Канадка в четвертьфинале прошла украинку Элину Свитолину, а затем одолела Марию Саккари. Слова Лейлы приводит пресс-служба US Open.

О своих успехах.

Я просто получаю удовольствие, стараюсь, чтобы зрителям нравилось. Я рада, что, что бы я ни делала на корте, болельщикам нравится и мне тоже. Скажем так, это волшебно (улыбается)».