Бадоса: «Я всегда мечтала быть в числе лучших»
Бадоса: «Хочу оставить след в истории тенниса»
8-я ракетка мира – о своей мотивации
Паула Бадоса / фото - Getty Images
8-я ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса в интервью порталу Tennis World рассказала о своей мотивации перед стартом нового сезона.
«Всегда мечтала о титулах больших турниров. Для этого мне пришлось пройти долгий и сложный путь: этот сезон я начала борьбой с ковидом и длительным карантином. Поражение на Roland Garros тоже сделало не очень больно. Нужно учиться не только на победах, но и на поражениях.
Я хочу добиться большего, хочу оставить след в истории тенниса. Хочу, чтобы меня запомнили. Не бойтесь говорить о своих целях, это нормально».
Напомним, четыре украинки выступят в парном разряде Australian Open.
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