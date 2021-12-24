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Бадоса: «Хочу оставить след в истории тенниса»

8-я ракетка мира – о своей мотивации
Теннис WTA
22:28
Бадоса: «Хочу оставить след в истории тенниса»
Паула Бадоса / фото - Getty Images

8-я ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса в интервью порталу Tennis World рассказала о своей мотивации перед стартом нового сезона.

«Всегда мечтала о титулах больших турниров. Для этого мне пришлось пройти долгий и сложный путь: этот сезон я начала борьбой с ковидом и длительным карантином. Поражение на Roland Garros тоже сделало не очень больно. Нужно учиться не только на победах, но и на поражениях.

Я хочу добиться большего, хочу оставить след в истории тенниса. Хочу, чтобы меня запомнили. Не бойтесь говорить о своих целях, это нормально».


Напомним, четыре украинки выступят в парном разряде Australian Open.

Источник: GoTennis Михаил Рыбак
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