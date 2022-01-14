Бадоса назвала матч своей мечты
Бадоса не оставила шансов Касаткиной в полуфинале турнира в Сиднее
Испанка отдала своей сопернице лишь 4 гейма
Паула Бадоса / Фото - мДевая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса со счетом 6:2, 6:2 переиграла россиянку Дарью Касаткину в полуфинале турнира в Сиднее (Австралия).
За 1 час 13 минут матча Бадоса оформила три эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов. В свою очередь 26-й номер рейтинга WTA Касаткина дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала два брейка.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.
В финале турнира Sydney Tennis Classic Бадоса встретится с чешкой Барборой Крейчиковой, которая с большим трудом переиграла эстонку Анетт Контавейт (0:6, 6:4, 7:6(12).
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