Бадоса не оставила шансов Касаткиной в полуфинале турнира в Сиднее

Испанка отдала своей сопернице лишь 4 гейма

Паула Бадоса / Фото - м

Девая ракетка мира, испанская теннисисткасо счетом 6:2, 6:2 переиграла россиянкув полуфинале турнира в Сиднее (Австралия).За 1 час 13 минут матча Бадоса оформила три эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов. В свою очередь 26-й номер рейтинга WTA Касаткина дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала два брейка.Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.В финале турнира Sydney Tennis Classic Бадоса встретится с чешкой, которая с большим трудом переиграла эстонку