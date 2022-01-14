Крейчикова победила в двух номинациях по версии WTA. Барти и Радукану также в числе лучших
Крейчикова на тай-брейке переиграла Контавейт и вышла в финал турнира в Сиднее
Олимпийская чемпионка Токио-2020 проиграла первый сет всухую
Барбора Крейчикова / Фото - tennisworldusa.org4-я ракетка мира, чешская теннисистка Барбора Крейчикова не без проблем переиграла эстонку Анетт Контавейт со счетом 0:6, 6:4, 7:6(12) в полуфинале турнира в Сиднее(Австралия).
За 2 часа 30 минут матча Крейчикова оформила пять эйсов, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта. Что касается 7-го номера рейтинга WTA Контавейт, то она пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала четыре брейка.
После этой победы Крейчиковой счет в личных встречах теннисисток стал 1:1.
В финале турнира Sydney Tennis Classic Крейчикова встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной или испанкой Паулой Бадосой.
Напомним, накануне состоялась жеребьевка Australian Open.
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