Бадоса обыграла олимпийскую чемпионку Токио-2020 в финале турнира в Сиднее

Испанка дожала свою соперницу на тай-брейке

Паула Бадоса / Фото - tennisnet.com

9-я ракетка мира, испанская теннисисткавыиграла турнир в Сиднее, в финале переиграв чешкусо счетом 6:3, 4:6, 7:6(4).Матч продлился 2 часа 24 минуты. За это время Бадоса пять раз брала подачу оппонентки, сделала 12 эйсов и четыре двойные ошибки. В свою очередь, 4-й номер рейтинга WTA записала в свой актив четыре брейка и шесть эйсов, дважды ошибившись при подаче.После этой победы Бадоса увеличила отрыв в личных встречах теннисисток – 3:0.Титул стал для Бадосы третьим в карьере, принеся $108,000 призовых и 470 рейтинговых очков. Крейчикова заработала 305 очков и $66,800.Ранее американкав финальном матче турнира в Аделаиде-2 уверенно переиграла свою соотечественницу