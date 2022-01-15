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Бадоса обыграла олимпийскую чемпионку Токио-2020 в финале турнира в Сиднее

Испанка дожала свою соперницу на тай-брейке
Теннис WTA
15 января 11:23
Бадоса обыграла олимпийскую чемпионку Токио-2020 в финале турнира в Сиднее
Паула Бадоса / Фото - tennisnet.com
9-я ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса выиграла турнир в Сиднее, в финале переиграв чешку Барбору Крейчикову со счетом 6:3, 4:6, 7:6(4).

Матч продлился 2 часа 24 минуты. За это время Бадоса пять раз брала подачу оппонентки, сделала 12 эйсов и четыре двойные ошибки. В свою очередь, 4-й номер рейтинга WTA записала в свой актив четыре брейка и шесть эйсов, дважды ошибившись при подаче. 

После этой победы Бадоса увеличила отрыв в личных встречах теннисисток – 3:0.

Титул стал для Бадосы третьим в карьере, принеся $108,000 призовых и 470 рейтинговых очков. Крейчикова заработала 305 очков и $66,800.

Ранее американка Мэдисон Киз в финальном матче турнира в Аделаиде-2 уверенно переиграла свою соотечественницу Элисон Риске (6:1, 6:2).
Владимир Кириченко
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Паула Бадоса Барбора Крейчикова Сидней (WTA)

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