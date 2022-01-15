Киз – триумфатор турнира в Аделаиде-2

Американка в двух сетах разобрала свою соотечественницу

Мэдисон Киз / Фото - tennisworldusa.org

87-я ракетка мира, американская теннисисткав финальном матче турнира в Аделаиде-2 уверенно переиграла свою соотечественницусо счетом 6:1, 6:2.За чуть более чем час матча Мэдисон оформила четыре эйса и реализовала четыре брейк-пойнта. В свою очередь, 57-й номер рейтинга WTA дважды подала навылет и три раза ошиблась на подаче, не сделав ни одного брейка.После этой победы Киз увеличила счет в личных встречах теннисисток – 6:0.За триумф на турнире Киз заработала 280 очков рейтинга и $31,000 призовых. Титул стал для нее шестым в карьере. Риске получит 180 рейтинговых очков и $18,037.А пока напомним, что на Australian-2022 Open Украину представят пять теннисисток: