Мэдисон Киз заразилась коронавирусом
Киз – триумфатор турнира в Аделаиде-2
Американка в двух сетах разобрала свою соотечественницу
Мэдисон Киз / Фото - tennisworldusa.org87-я ракетка мира, американская теннисистка Мэдисон Киз в финальном матче турнира в Аделаиде-2 уверенно переиграла свою соотечественницу Элисон Риске со счетом 6:1, 6:2.
За чуть более чем час матча Мэдисон оформила четыре эйса и реализовала четыре брейк-пойнта. В свою очередь, 57-й номер рейтинга WTA дважды подала навылет и три раза ошиблась на подаче, не сделав ни одного брейка.
После этой победы Киз увеличила счет в личных встречах теннисисток – 6:0.
За триумф на турнире Киз заработала 280 очков рейтинга и $31,000 призовых. Титул стал для нее шестым в карьере. Риске получит 180 рейтинговых очков и $18,037.
А пока напомним, что на Australian-2022 Open Украину представят пять теннисисток: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Марта Костюк и победительница квалификации – Леся Цуренко.
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