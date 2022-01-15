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Киз – триумфатор турнира в Аделаиде-2

Американка в двух сетах разобрала свою соотечественницу
Теннис WTA
15 января 10:42
Киз – триумфатор турнира в Аделаиде-2
Мэдисон Киз / Фото - tennisworldusa.org
87-я ракетка мира, американская теннисистка Мэдисон Киз в финальном матче турнира в Аделаиде-2 уверенно переиграла свою соотечественницу Элисон Риске со счетом 6:1, 6:2.

За чуть более чем час матча Мэдисон оформила четыре эйса и реализовала четыре брейк-пойнта. В свою очередь, 57-й номер рейтинга WTA дважды подала навылет и три раза ошиблась на подаче, не сделав ни одного брейка. 

После этой победы Киз увеличила счет в личных встречах теннисисток – 6:0.

За триумф на турнире Киз заработала 280 очков рейтинга и $31,000 призовых. Титул стал для нее шестым в карьере. Риске получит 180 рейтинговых очков и $18,037.

А пока напомним, что на Australian-2022 Open Украину представят пять теннисисток: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Марта Костюк и победительница квалификацииЛеся Цуренко.
Владимир Кириченко
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Теги

Мэдисон Киз Аделаида (WTA)

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