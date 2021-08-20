Барти не оставила шансов обидчице Ястремской и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати
Барти: «Если хорошо выступлю в Цинциннати, мы с командой пойдем кататься на американских горках»
Австралийка рассказала о своем страхе высоты
Эшли Барти / фото - Getty Images
Первая ракетка мира Эшли Барти после выхода в полуфинал турнира в Цинциннати рассказала, покаталась ли на американских горках в парке развлечений, который расположен рядом с территорией проведения турнира.
«Я стараюсь в ту сторону даже не смотреть. Но мы с командой решили, что если я хорошо выступлю – и у нас есть несколько ключевых параметров, – мы все пойдем кататься на американских горках. Я ужасно боюсь высоты. Тренер по физподготовке тоже. Так что я не уверена, что мне этого хочется».
With a 14-1 record against Top 20 opponents, @ashbarty is ready for anything...except a rollercoaster.— Tennis Channel (@TennisChannel) August 20, 2021
The world No. 1 joins @PrakashAmritraj to recap her quarterfinal win and talk her potential final four matchups.#CincyTennis pic.twitter.com/5xLOh4qwe3
В полуфинале Барти сыграет против победительницы матча Анжелик Кербер – Петра Квитова.
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