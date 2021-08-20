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Барти: «Если хорошо выступлю в Цинциннати, мы с командой пойдем кататься на американских горках»

Австралийка рассказала о своем страхе высоты
Теннис ATP
20:55
Барти: «Если хорошо выступлю в Цинциннати, мы с командой пойдем кататься на американских горках»
Эшли Барти / фото - Getty Images

Первая ракетка мира Эшли Барти после выхода в полуфинал турнира в Цинциннати рассказала, покаталась ли на американских горках в парке развлечений, который расположен рядом с территорией проведения турнира.

«Я стараюсь в ту сторону даже не смотреть. Но мы с командой решили, что если я хорошо выступлю – и у нас есть несколько ключевых параметров, – мы все пойдем кататься на американских горках. Я ужасно боюсь высоты. Тренер по физподготовке тоже. Так что я не уверена, что мне этого хочется».

В полуфинале Барти сыграет против победительницы матча Анжелик КерберПетра Квитова.

Рене Тер Велде
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