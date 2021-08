Барти: «Если хорошо выступлю в Цинциннати, мы с командой пойдем кататься на американских горках»

Эшли Барти / фото - Getty Images

Первая ракетка мира Эшли Барти после выхода в полуфинал турнира в Цинциннати рассказала, покаталась ли на американских горках в парке развлечений, который расположен рядом с территорией проведения турнира.

With a 14-1 record against Top 20 opponents, @ashbarty is ready for anything...except a rollercoaster.



The world No. 1 joins @PrakashAmritraj to recap her quarterfinal win and talk her potential final four matchups.#CincyTennis pic.twitter.com/5xLOh4qwe3