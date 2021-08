Барти не оставила шансов обидчице Ястремской и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати

Фото: пресс-служба турнира

Первая ракетка мира Эшли Барти продолжает победное шествие по турниру серии WTA-1000 в Цинциннати. В четвертьфинале австралийка обыграла десятого номера мирового рейтинга Барбору Крейчикову – 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час и 12 минут. За это время Барти выполнила 7 подач навылет, допустила 2 ошибки при вводе мяча в игру, а также реализовала 4 брейк-поинта. Крейчикова в свою очередь сделала 2 эйса, допустила столько же двойных ошибок и выиграла 1 гейм на приеме.

