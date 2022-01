Барти уничтожила очередную соперницу на пути в полуфинал Australian Open

Фото: Sportskeeda

Первая ракетка мира Эшли Барти стала второй полуфиналисткой Australian Open, обыграв 21-го номера мирового рейтинга Джессику Пегулу – 6:2, 6:0.

Матч продолжался 1 час и 4 минуты. За это время Барти выполнила 6 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и выиграла 5 геймов на приеме. Ее соперница сделала 1 эйс, 3 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также не реализовала 1 брейк-поинт.

В полуфинале Барти сыграет против американки Мэдисон Киз, которая прошла Барбору Крейчикову.

Таким образом, Барти повторила свой лучший результат в Австралии – полуфинал. В 2020 году на этой стадии первая ракетка мира проиграла Софии Кенин.

Напомним, Барти для того, чтобы собрать «карьерный Шлем» Барти необходимо выиграть Australian Open и US Open.

CLINICAL @ashbarty defeats Jessica Pegula 6-2 6-0 in 63 minutes to advance to another #AusOpen semifinal.#AO2022 pic.twitter.com/8YoG2KKdXK