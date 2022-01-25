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Барти уничтожила очередную соперницу на пути в полуфинал Australian Open

Первая ракетка мира повесила «баранку» Джессике Пегуле
Теннис Grand Slam
11:44
Барти уничтожила очередную соперницу на пути в полуфинал Australian Open
Фото: Sportskeeda

Первая ракетка мира Эшли Барти стала второй полуфиналисткой Australian Open, обыграв 21-го номера мирового рейтинга Джессику Пегулу – 6:2, 6:0.

Матч продолжался 1 час и 4 минуты. За это время Барти выполнила 6 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и выиграла 5 геймов на приеме. Ее соперница сделала 1 эйс, 3 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также не реализовала 1 брейк-поинт.

В полуфинале Барти сыграет против американки Мэдисон Киз, которая прошла Барбору Крейчикову.

Таким образом, Барти повторила свой лучший результат в Австралии – полуфинал. В 2020 году на этой стадии первая ракетка мира проиграла Софии Кенин.

Напомним, Барти для того, чтобы собрать «карьерный Шлем» Барти необходимо выиграть Australian Open и US Open.

Сергей Остапенко
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Эшли Барти

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