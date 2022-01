Мэдисон Киз – первая полуфиналистка Australian Open

Фото: WTA

51-я ракетка мира Мэдисон Киз вышла в полуфинал Australian Open, обыграв четвертого номера мирового рейтинга Барбору Крейчикову – 6:3, 6:2.

За 1 час и 27 минут Киз выполнила 11 подач навылет, допустила 1 двойную ошибку и выиграла 4 гейма на приеме. Ее соперница сделала 2 эйса, 4 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 1 брейк-поинт.

Это был первый очный матч теннисисток. В полуфинале Киз сыграет против победительницы встречи Эшли Барти – Джессика Пегула.

Киз проведет пятый полуфинал на турнирах серии Большого шлема. Ранее она только один раз проходила эту стадию соревнований.

Победная серия американки насчитывает десять матчей и началась со встречи против первой ракетки Украины Элины Свитолиной.

Maddy's moment @Madison_Keys returns to the #AusOpen semifinals for the first time since 2015 by defeating Barbora Krejcikova 6-3 6-2.#AO2022

@wwos @espn @eurosport @wowowtennis pic.twitter.com/rhfAPTUne8