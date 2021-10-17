Басилашвили не оставил шансов Фрицу на пути в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Басилашвили рассказал о самой важной победе в карьере
И это не выход в финал Masters в Индиан-Уэллсе
17 октября 10:10
Фото: АТР
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили рассказал о главной победе в карьере.
11 марта 2021 года 36-я ракетка мира обыграл Роджера Федерера на турнире в Дохе (АТР 250). Басилашвили заявил, что этот успех очень повлиял на его карьеру. Слова грузина приводит пресс-служба Masters в Индиан-Уэллсе:
«Победа над Роджером Федерером. Она была очень важна для меня, потому что он мой кумир. Да и не только мой. Эта победа была важна для всей моей карьеры.
Хотя победа над Циципасом тоже имеет большое значение».
Накануне Басилашвили впервые в карьере вышел в финал турнира серии Masters.
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