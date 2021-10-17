Басилашвили не оставил шансов Фрицу на пути в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Грузинский теннисист обыграл соперника в двух сетах

Фото: АТР

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили стал вторым финалистом турнира серии АТР 1000 в Индиан-Уэллсе, обыграв американца Тейлора Фрица – 7:6(5), 6:3.

Матч продолжался 1 час и 43 минуты. За это время Басилашвили сделал 3 эйса, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру и реализовал 1 брейк-поинт. Его соперник выполнил 11 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки, а также не выиграл ни одного гейма на приеме.

В личных встречах теннисистов счет стал 2:2.

Басилашвили впервые в карьере вышел в финал Masters, где сыграет с таким же дебютантом.



