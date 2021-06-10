Надаль: «Я живу ради таких моментов, как матчи с Джоковичем»
Беккер: «Надаль не может доминировать на Roland Garros вечно»
Легендарный теннисист поделился ожиданиями от полуфинала парижского мейджора
16:54
Борис Беккер / фото - Getty Images
Экс-первая ракетка мира, легендарный немец Борис Беккер поделился ожиданиями от мужских полуфиналов Roland Garros. Цитирует Беккера портал Tennis Head.
«Конечно, я не знаю, что ждет нас в будущем, но Надаль видится главным фаворитом. Это не меняется уже давно. Рано или поздно ему на смену придут другие игроки, он же не может доминировать вечно.
Джокович тоже может взять титул. У Циципаса и Зверева тоже есть шансы – равные».
Напомним, Джокович верит в победу над Надалем.
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