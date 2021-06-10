Надаль: «Я живу ради таких моментов, как матчи с Джоковичем»
Джокович: «Я могу победить Надаля, иначе не выходил бы на корт»
Легендарный серб – о предстоящем полуфинале Roland Garros
16:15
Новак Джокович / Фото - TwitterПервая ракетка мира, легендарный сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в полуфинал Roland Garros, а также поделился ожиданиями от предстоящего поединка с испанцем Рафаэлем Надалем.
Цитирует Джоковича пресс-служба ATP.
«Матчи с Рафой в Париже уникальны. Самое сложное испытание в мире тенниса. Но я показываю качественную игру и доволен собой в последний месяц. Это прибавляет уверенности. Я могу победить Надаля, иначе я бы не выходил на корт. Это будет крутой поединок. Матч с Берреттини тоже был сложным. Я падал, болельщики уходили, встреча прерывалась. Давления было много, а в конце я высвободил эмоции через крик. Это было здорово. Болельщики помогали моему сопернику, но он и сам показывал крутой теннис. Было трудно реагировать на его подачу. Маттео талантлив и обладает мощным ударом. Было тяжело».
Напомним, в четвертьфинале турнира во Франции Джокович не без проблем переиграл итальянца Маттео Берреттини.
Комментарии 0