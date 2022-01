Берреттини сделал 28 эйсов и вышел в четвертьфинал Australian Open

Фото: Australian Open

Седьмая ракетка мирового рейтинга Маттео Берреттини выиграл матч четвертого круга Australian Open у Пабло Карреньо-Бусты (ATP, 21) 7:5, 7:6 (4), 6:4.



За два с половиной часа матча итальянец сделал 28 эйсов, реализовал 2 из семи брейк-поинтов и единожды ошибся при подаче. Испанец дважды подал навылет и допустил две «двойные». Теннисисты впервые встретились на корте.

Bossin' it into the quarterfinals



@MattBerrettini defeats Pablo Carreno Busta 7-5 7-6(4) 6-4 to make it through to the final eight at the #AusOpen for the very first time.#AO2022 pic.twitter.com/SSOeju8cA7