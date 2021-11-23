Катерина Бондаренко: «Придется пропустить четыре недели минимум»
Бондаренко пробилась в 1/4 финала парного турнира ITF в ОАЭ
Украинка в дуэте с белорусской Морозовой переиграли обладательниц wild card
Катерина Бондаренко / Фото - TwitterУкраинская теннисистка Катерина Бондаренко и Лидия Морозова из Беларуси выиграли стартовый матч парного турнира ITF W100+H, который проходит в ОАЭ со счетом 7:5, 6:1.
В первом раунде Бондаренко и Морозова уверенно обыграли обладательниц wild card Джоанну Гарланд из Китайского Тайбэя и израильтянку Лину Глушко. Матч продлился чуть более часа.
Следующими оппонентками украинки и белоруски станут победительницы противостояния Сандра Самир/Изабель Шиникова – Беатрис Гумулья/Се Юйцзе.
Напомним, в одиночном разряде Бондаренко проиграла в первом круге основной сетки Юлии Головко (2:6, 6:7 (6).
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