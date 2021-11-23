Бондаренко уступила на старте турнира в Дубае

Украинка в двух сетах проиграла белоруске Готовко

Катерина Бондаренко / Фото: euro-com.ua

Катерина Бондаренко (WTA, 206) проиграла в первом раунде турнира серии ITF100 в Дубае Юлии Готовко (WTA, 192) 2:6, 6:7 (6).



За 80 минут матча украинка сделала 2 эйса, реализовала 3 из 8-и брейк-поинтов и трижды ошиблась при подаче. Белоруска 6 раз подала навылет, допустила 2 «двойные» и сделала 5 брейков. Это была первая очная встреча теннисисток.

Напомним, что во второй круг соревнований вышли Леся Цуренко и Дарья Снигур.