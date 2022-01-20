Букмекеры: Свитолина практически не имеет шансов выйти в четвертый круг Australian Open

21 января украинская теннисистка сыграет против Виктории Азаренко

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21 января первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет против Виктории Азаренко в третьем круге Australian Open.

Букмекеры считают Свитолину большим аутсайдером матча, давая на ее победу коэффициент 3,45, в то же время на Азаренко можно поставить за 1,36. Самый вероятный счет 2:0 в пользу представительницы Беларуси – 1,72.

Ориентировочное начало матча Свитолина – Азаренко – в 02:00 по киевскому времени.

Отметим, что украинка ни разу не выигрывала у Азаренко в очных встречах, проиграв ей четырежды.