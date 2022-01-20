Известно, когда Свитолина и Костюк проведут матчи третьего круга Australian Open
Букмекеры: Свитолина практически не имеет шансов выйти в четвертый круг Australian Open
21 января украинская теннисистка сыграет против Виктории Азаренко
20 января 22:41
Фото: Getty Images
21 января первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет против Виктории Азаренко в третьем круге Australian Open.
Букмекеры считают Свитолину большим аутсайдером матча, давая на ее победу коэффициент 3,45, в то же время на Азаренко можно поставить за 1,36. Самый вероятный счет 2:0 в пользу представительницы Беларуси – 1,72.
Ориентировочное начало матча Свитолина – Азаренко – в 02:00 по киевскому времени.
Отметим, что украинка ни разу не выигрывала у Азаренко в очных встречах, проиграв ей четырежды.