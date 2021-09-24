Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняУсик и Джошуа провели дуэль взглядов. Болельщики шокированы – удивлены, что украинец настолько мал
матч-центр : Теннис
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Бывший теннисист топ-10: «Буду играть на «челленджерах» – больше ничего не остается»

Сейчас Люка Пуиль не входит даже в первую сотню рейтинга АТР
Теннис ATP
12:40
Бывший теннисист топ-10: «Буду играть на «челленджерах» – больше ничего не остается»
Фото: Tennis Majors

Французский теннисист Люка Пуиль, который еще в марте 2018 года занимал десятое место в рейтинге АТР, поделился планами на будущее. Слова Пуиля приводит l'Equipe:

«Я буду играть на «челленджерах» – больше ничего не остается. Рейтинг не позволяет мне попадать на турниры ATP. В Метце я получил wild card, но проиграл. С таким рейтингом, как у меня, не получится играть на больших соревнованиях.

Нужно выигрывать матчи, чтобы зарабатывать очки. Хочу попасть в основу Australian Open напрямую. Нужны титулы «челленджеров».


Сейчас Пуиль занимает 142-е место в рейтинге АТР. Накануне он проиграл Хуберту Хуркачу во втором круге турнира серии АТР-250 в Метце.

Напомним, Энди Маррей впервые с 2019 года вышел в четвертьфинал турнира АТР.

 

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Люка Пуиль

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Следующим турниром Маррея станет «челленджер» в Ренне
Следующим турниром Маррея станет «челленджер» в Ренне
Теннис ATP
8 сентября 17:57

Новости: Теннис

Соболенко, Плишкова, Кенин и компания – снялись с турнира в Чикаго
Соболенко, Плишкова, Кенин и компания – снялись с турнира в Чикаго
WTA
12:44
Бывший теннисист топ-10: «Буду играть на «челленджерах» – больше ничего не остается»
Бывший теннисист топ-10: «Буду играть на «челленджерах» – больше ничего не остается»
ATP
12:40
Чемпионка Wimbledon-2011 Среботник попала в Книгу рекордов Гиннесса
Чемпионка Wimbledon-2011 Среботник попала в Книгу рекордов Гиннесса
WTA
09:59
Экс-первая ракетка мира Возняцки сыграет прощальный матч в Копенгагене
Экс-первая ракетка мира Возняцки сыграет прощальный матч в Копенгагене
WTA
08:41
Стаховский из-за болезни снялся уже с трех турниров
Стаховский из-за болезни снялся уже с трех турниров
ATP
23 сентября 20:27
Роддик: «Не завидую успеху Федерера, скорее, той легкости, с которой он справляется со статусом величайшего»
Роддик: «Не завидую успеху Федерера, скорее, той легкости, с которой он справляется со статусом величайшего»
ATP
23 сентября 14:19
Маррей: «Мое тело в порядке, и с каждым матчем растет уверенность»
Маррей: «Мое тело в порядке, и с каждым матчем растет уверенность»
ATP
23 сентября 11:20
Осака не сыграет на последнем крупном турнире перед Итоговым
Осака не сыграет на последнем крупном турнире перед Итоговым
WTA
23 сентября 10:10
Видеообзор главных матчей предыдущего дня в АТР-туре
Видеообзор главных матчей предыдущего дня в АТР-туре
ATP
23 сентября 07:57
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
23 сентября 22:20
44
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 09:24
5
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Бокс Профессиональный бокс
20 сентября 10:21
Уайт дал смелый прогноз на бой Джошуа – Усик: «Он может быстро закончить свое дело»
Уайт дал смелый прогноз на бой Джошуа – Усик: «Он может быстро закончить свое дело»
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 10:00
1
Все новости