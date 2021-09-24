Бывший теннисист топ-10: «Буду играть на «челленджерах» – больше ничего не остается»

Сейчас Люка Пуиль не входит даже в первую сотню рейтинга АТР

Фото: Tennis Majors

Французский теннисист Люка Пуиль, который еще в марте 2018 года занимал десятое место в рейтинге АТР, поделился планами на будущее. Слова Пуиля приводит l'Equipe:

«Я буду играть на «челленджерах» – больше ничего не остается. Рейтинг не позволяет мне попадать на турниры ATP. В Метце я получил wild card, но проиграл. С таким рейтингом, как у меня, не получится играть на больших соревнованиях. Нужно выигрывать матчи, чтобы зарабатывать очки. Хочу попасть в основу Australian Open напрямую. Нужны титулы «челленджеров».

Сейчас Пуиль занимает 142-е место в рейтинге АТР. Накануне он проиграл Хуберту Хуркачу во втором круге турнира серии АТР-250 в Метце.

Напомним, Энди Маррей впервые с 2019 года вышел в четвертьфинал турнира АТР.