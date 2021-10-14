Четыре матча Wimbledon и US Open могли носить договорной характер

Участники поединков не раскрываются

Фото: US Open

Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (Itia) сообщило, что четыре матча из тех, которые состоялись на Wimbledon и US Open могли носить договорной характер.

Участники подозрительных встреч или хотя бы стадия турнира, когда они были сыграны не разглашаются.

Всего за третий квартал 2021 года было зафиксировано 38 предупреждений о подозрительно большом количестве ставок на те или иные матчи, большинство из которых пришлись на соревнования серии ATP Challenger Tour.

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