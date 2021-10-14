На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 10 поединков подозревают как договорные
Четыре матча Wimbledon и US Open могли носить договорной характер
Участники поединков не раскрываются
17:35
Фото: US Open
Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (Itia) сообщило, что четыре матча из тех, которые состоялись на Wimbledon и US Open могли носить договорной характер.
Участники подозрительных встреч или хотя бы стадия турнира, когда они были сыграны не разглашаются.
Всего за третий квартал 2021 года было зафиксировано 38 предупреждений о подозрительно большом количестве ставок на те или иные матчи, большинство из которых пришлись на соревнования серии ATP Challenger Tour.
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