Российскую теннисистку задержали за крайне странный гейм на Roland Garros. Ее отпустили, но расследование продолжается

Яна Сизикова / Фото - Eurosport

Самый разгар третьего Grand Slam в сезоне – на территорию Roland Garros врываются парижские полицейские. Россиянка Яна Сизикова только доиграла свой матч в первом круге парного турнира. Полицейские заботливо дождались ее с массажа и пригласили проехать с ними в участок.

Сизикова – 101-й номер мирового рейтинга в парном разряде и 765-я – в одиночном. В течение карьеры она выиграла только один турнир – WTA International в Лозанне в паре с Анастасией Потаповой.

В 2020 году она дебютировала на Открытом чемпионате Франции и тогда приняла участие в крайне подозрительном матче. Сейчас правоохранители попросили ее пообщаться по поводу того поединка.

На текущем Roland Garros россиянка в паре со своей соотечественницейбез шансов проиграла дуэту– 1:6, 1:6 в первом круге. Но посещение полицейского участка никоим образом с этой встречей не связано. Все началось чуть раньше года назад – в сентябре 2020.

Тогда Сизикова впервые попала в основную сетку Roland Garros. В паре с американкой Мэдисон Бренгл россиянка встречалась с румынским дуэтом Кристины-Андреа Миту и Патриции Марии Тиг. Сизикова с партнером уступили 6:7(8), 4:6. Но здесь не столь важен окончательный счет, как один гейм – пятый во втором сете.

Издание Le Parisien сообщается, что на тот гейм были аномальные ставки из-за пределов Франции – десятки тысяч долларов. Ставили на победу румынского дуэта. Сизикова была на подаче.

Сначала она допустила двойную ошибку – 0:15. После этого не добежала до мяча во время розыгрыша – 0:30. Потом проиграла розыгрыш ее партнер – 0:40. И, напоследок, еще одна «двойная» от россиянки.

Anyone missing the Sizikova fix from last year?



Update: she partnered Alexandrova and will play on the 3rd of June against Storm/Alja



Prepare your accounts! pic.twitter.com/W01bqK1oOk