Российскую теннисистку задержали за крайне странный гейм на Roland Garros. Ее отпустили, но расследование продолжается

Яна Сизикова, не желая того, оказалась в эпицентре внимания

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Яна Сизикова / Фото - Eurosport

Самый разгар третьего Grand Slam в сезоне – на территорию Roland Garros врываются парижские полицейские. Россиянка Яна Сизикова только доиграла свой матч в первом круге парного турнира. Полицейские заботливо дождались ее с массажа и пригласили проехать с ними в участок.

Сизикова – 101-й номер мирового рейтинга в парном разряде и 765-я – в одиночном. В течение карьеры она выиграла только один турнир – WTA International в Лозанне в паре с Анастасией Потаповой.

В 2020 году она дебютировала на Открытом чемпионате Франции и тогда приняла участие в крайне подозрительном матче. Сейчас правоохранители попросили ее пообщаться по поводу того поединка.

На текущем Roland Garros россиянка в паре со своей соотечественницейбез шансов проиграла дуэту– 1:6, 1:6 в первом круге. Но посещение полицейского участка никоим образом с этой встречей не связано. Все началось чуть раньше года назад – в сентябре 2020.

Тогда Сизикова впервые попала в основную сетку Roland Garros. В паре с американкой Мэдисон Бренгл россиянка встречалась с румынским дуэтом Кристины-Андреа Миту и Патриции Марии Тиг. Сизикова с партнером уступили 6:7(8), 4:6. Но здесь не столь важен окончательный счет, как один гейм – пятый во втором сете.

Издание Le Parisien сообщается, что на тот гейм были аномальные ставки из-за пределов Франции – десятки тысяч долларов. Ставили на победу румынского дуэта. Сизикова была на подаче.

Сначала она допустила двойную ошибку – 0:15. После этого не добежала до мяча во время розыгрыша – 0:30. Потом проиграла розыгрыш ее партнер – 0:40. И, напоследок, еще одна «двойная» от россиянки.

Anyone missing the Sizikova fix from last year?



Update: she partnered Alexandrova and will play on the 3rd of June against Storm/Alja



Prepare your accounts! pic.twitter.com/W01bqK1oOk — Ardeal (@UnArdeal) 1 червня 2021 р.

С одной стороны, достаточно странно проигрывать «сливной» гейм всухую, еще и с «двойной» на счете 0:40. С другой – если ставки действительно столь крупные, то возникают сомнения. Впрочем, разбираться с этим будет прокуратура.

Расследование началось вскоре после того матча. Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко тогда следующим образом отреагировал на произошедшее:

«До тех пор, пока нет официальных документов, комментировать что-либо рано. В целом, в теннисе принята политика абсолютной нетерпимости к случаям, о подозрении на которые идёт речь. Система отслеживает объем ставок. И если этот объем начинает значительным образом отличаться от средне статистического, то система передает некий сигнал. И люди, которые этим занимаются, начинают смотреть, что конкретно происходит».

В теннисе договорные матчи расследует Tennis Integrity Unit. Обычно, если вина доказана, теннисист вынужден выплатить штраф в размере 250 тысяч долларов плюс сумму, которую заработал в результате махинаций. Помимо этого, спортсмен может получить дисквалификацию, она может быть пожизненной.

Сизикову задержала полицейская Центральная служба по скачкам, гонкам и играм. В ее номере провели обыск – ничего подозрительного не обнаружили. И если сначала, по информации, адвокат теннисистки, который начал работать с россиянкой только в пятницу после обращения ее родителей,не был уверен, что ее выпустят из-под стражи из-за «обвинений в спортивной коррупции, наказуемой пятью годами лишения свободы и штрафом в 500 тыс. евро» (это уже государственное наказание), то позже сделал следующее заявление:

«Она свободна. Прокурор, учитывая то, что она сказала, посчитал, что нет достаточно уважительных причин, чтобы ее удерживать под стражей еще 24 часа. Ей вернули паспорта… В отношение нее не установлен судебный контроль. Полицейские ей сказали при ее освобождении, что это был всего лишь разговор. То есть в отношении нее нет ничего серьезного. Она свободна в том, чтобы покинуть территорию Франции».

Однако в прокуратуре заявляют, что расследование продолжается. Чем все закончится пока неизвестно.