Ястремская: «Для меня честь – представлять Украину на Олимпиаде»
Четыре украинки вошли в основную сетку US Open
Организаторы американского Шлема опубликовали заявочный список теннисистов
21 июля 21:56
Элина Свитолина / Фото: Getty Images
Четыре лучших теннисистки Украины вошли в список участниц основной сетки US Open.
На последнем Шлеме сезона Украину представят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина.
Напомним, что Свитолина и Ястремская представят Украину на Олимпийских играх-2020. Костюк, которая также должна была выступить на Играх в Токио, пропустит Олимпиаду из-за травмы.
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