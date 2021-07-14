Марта Костюк пропустит Олимпийские игры

Виной всему – травма плеча

Марта Костюк / Фото: ФТУ

Третья ракетка Украины Марта Костюк пропустит Олимпийские игры в Токио, сообщила пресс-служба Федерации тенниса Украины.

В Японию 67-й номер мирового рейтинга не поедет из-за травмы плеча. По этой же причине Костюк ранее снялась с Wimbledon.

На дебютных для себя ОИ 19-летняя теннисистка должна была сыграть в одиночном и парном разрядах (вместе с Элиной Свитолиной). Теперь же в паре ее заменит Даяна Ястремская.

Таким образом, в Токио Украину представят четыре теннисистки: Свитолина (одиночка и пара), Ястремская (одиночка и пара), а также сестры Людмила и Надежда Киченок (только пара).

Костюк проводит лучший сезон в своей карьере – обновила личный рекорд в одиночном рейтинге WTA (65), а также впервые дошла до четвертого круга на Большом шлеме (Roland Garros).