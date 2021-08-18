Доминик Тим возобновил тренировки на корте
Доминик Тим больше не сыграет в 2021 году
Австриец досрочно завершит сезон из-за травмы
Доминик Тим / фото - tennishead.net
Австрийский теннисист Доминик Тим не сможет сыграть на US Open и больше не выйдет на корты Тура в 2021 году из-за травмы правого запястья, которую он получил на турнире на Мальорке. В сезоне-2020 австриец выиграл свой дебютный титул на мэйджорах на Открытом чемпионате США.
В текущем сезоне Доминик Тим провел всего 18 матчей (9-9). Прошлый сезон 27-летний австриец завершил в статусе третьей ракетки мира, сейчас он находится в рейтинге на шестой строчке.
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