Доминик Тим больше не сыграет в 2021 году

Австриец досрочно завершит сезон из-за травмы

Доминик Тим / фото - tennishead.net

Австрийский теннисист Доминик Тим не сможет сыграть на US Open и больше не выйдет на корты Тура в 2021 году из-за травмы правого запястья, которую он получил на турнире на Мальорке. В сезоне-2020 австриец выиграл свой дебютный титул на мэйджорах на Открытом чемпионате США.

В текущем сезоне Доминик Тим провел всего 18 матчей (9-9). Прошлый сезон 27-летний австриец завершил в статусе третьей ракетки мира, сейчас он находится в рейтинге на шестой строчке.

Обновленный рейтинг ATP.