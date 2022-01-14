Первая ракетка Украины стал на сторону Джоковича в его конфликте с австралийскими властями
Два теннисиста с медотводами покинули Австралию
Имена спортсменов остаются неизвестными
14 января 22:25
Фото: Australian Open
Два новых теннисиста с медотводами от вакцинации против коронавируса покинули Австралию и не примут участия в турнирах, сообщает издание ABC Sport.
Имена спортсменов остаются неизвестными. Сообщается, что они беспрепятственно въехали в страну и перемещались по ней без ограничений, но после начала разбирательства с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем возникли проблемы с их документами.
Дело Новака Джоковича передано в Федеральный суд Австралии.