Два теннисиста с медотводами покинули Австралию

Имена спортсменов остаются неизвестными

Фото: Australian Open

Два новых теннисиста с медотводами от вакцинации против коронавируса покинули Австралию и не примут участия в турнирах, сообщает издание ABC Sport.

Имена спортсменов остаются неизвестными. Сообщается, что они беспрепятственно въехали в страну и перемещались по ней без ограничений, но после начала разбирательства с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем возникли проблемы с их документами.

Дело Новака Джоковича передано в Федеральный суд Австралии.