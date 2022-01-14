Дело Джоковича передано в Федеральный суд Австралии

Такое решение принял судья Энтони Келли

Новак Джокович / фото - tennishead.net

Дело первой ракетки мира Новака Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу, передали в Федеральный суд Австралии. Такое решение принял судья Энтони Келли, занимающийся делом серба.

Адвокаты Джоковича настаивали на том, чтобы ради экономии времени дело было рассмотрено в местном суде. Несмотря на это, судья Энтони Келли поступил иначе. Стоит отметить, что именно этот судья ранее постановил, что Джоковичу незаконно аннулировали визу в первый раз.

Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук аргументировал свое решение аннулировать визу Новака Джоковича.