Двукратная чемпионка ТБШ перестала выходить на связь после того, как обвинила в домогательствах бывшего вице-премьера Китая

Француженка Ализе Корне создала хэштег с призывом найти Шуай Пэн

Фото: Getty Images

Победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде китаянка Пэн Шуай в местной соцсети обвинила в сексуальных домогательствах бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

Ее сообщение было стерто через 20 минут после публикации. После этого спортсменка перестала выходить на связь. Информации от Пэн нет уже полторы недели, сообщает New York Times.

59-я ракетка мира француженка Ализе Корне в своем Twitter запустила хэштег, связанный с китайской теннисисткой #WhereIsPengShuai:

«Не будем молчать. Где Пэн Шуай?»

Ее поддержал еще один французский теннисист Николя Маю.

«WTA сделала очень большую ставку на Китай, но сейчас пора забыть о деньгах и проявить немного смелости, чтобы начать масштабную кампанию в защиту Пэн Шуай».

Напомним, ранее пришла шокирующая новость из Афганистана: талибы обезглавили афганскую волейболистку и выложили фото казни в соцсети.