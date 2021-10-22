Талибы обезглавили афганскую волейболистку и выложили фото казни в соцсети

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Фото взято из Twitter

Члены движения «Талибан» обезглавили афганскую волейболистку Махджубин Хакими и опубликовали в соцсетях фотографии ее отрубленной головы, сообщает New York Post.

Хакими была одним из лучших игроков Кабульского городского клуба, а также выступала за молодежную сборную Афганистана.

Ее казнили в рамках операции войск «Талибана» по поиску спортсменок в столице Афганистана.

Тренер Хакими Сурайи Афзали (из соображений безопасности она использует псевдоним) так прокомментировала показательную казнь:

«Все игроки волейбольной сборной и остальные спортсменки находятся в плохом положении, в отчаянии и страхе. Все были вынуждены бежать и жить в неизвестных местах».

По информации издания Persian Independent, лишь две представительницы сборной Афганистана по волейболу смогли улететь из страны. Остальные спортсменки продолжают жить в страхе и это касается не только волейбола.