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Джокович будет готовиться к матчам Итогового турнира без тренера

Горан Иванишевич в срочном порядке покинул Турин
Теннис ATP
19:51
Джокович будет готовиться к матчам Итогового турнира без тренера
Горан Иванишевич / фото - Getty Images

Горан Иванишевич, тренер первой ракетки мира серба Новака Джоковича, в срочном порядке покинул Итоговый турнир ATP в Турине, сообщает SportKlub.

Причиной такого решения стала болезнь сына Горана, который сдал положительный тест на коронавирус. Вероятнее всего, специалист пробудет дома до конца сезона.

Первый матч Джоковича на Итоговом запланирован на 15-е ноября. Его соперником станет Каспер Рууд.

Напомним, в стартовом матче турнира Даниил Медведев победил Хуберта Гуркача.

Михаил Рыбак
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Теги

Новак Джокович Горан Иванишевич Итоговый турнир ATP

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