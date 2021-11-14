Медведев подтвердил, что сыграет на Australian Open-2022. Теперь слово за Джоковичем
Джокович будет готовиться к матчам Итогового турнира без тренера
Горан Иванишевич в срочном порядке покинул Турин
Горан Иванишевич / фото - Getty Images
Горан Иванишевич, тренер первой ракетки мира серба Новака Джоковича, в срочном порядке покинул Итоговый турнир ATP в Турине, сообщает SportKlub.
Причиной такого решения стала болезнь сына Горана, который сдал положительный тест на коронавирус. Вероятнее всего, специалист пробудет дома до конца сезона.
Первый матч Джоковича на Итоговом запланирован на 15-е ноября. Его соперником станет Каспер Рууд.
Напомним, в стартовом матче турнира Даниил Медведев победил Хуберта Гуркача.
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