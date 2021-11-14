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Медведев в волевом стиле обыграл Хуркача в первом матче Итогового турнира

Вторая ракетка мира удачно начал защиту титула
Теннис ATP
17:14
Медведев в волевом стиле обыграл Хуркача в первом матче Итогового турнира
Фото: АТР

Вторая ракетка мира Даниил Медведев с победы стартовал на Итоговом турнире АТР в Турине, обыграв представителя Польши Хуберта Хуркача – 6:7(5), 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 2 минуты. За это время Медведев выполнил 15 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 2 гейма на приеме. Его соперник сделал 12 эйсов, ни разу не ошибся при вводе мяча в игру, а также не имел ни одного брейк-поинта.

В другом матче этой группы на корт выйдут Александр Зверев и Маттео Берреттини.

Напомним, Медведев является действующим чемпионом ATP Finals.
Сергей Остапенко
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Даниил Медведев Хуберт Хуркач

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