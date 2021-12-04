Джокович: «Я не могу назвать дату, но Australian Open уже скоро, поэтому вы очень скоро узнаете»
Джокович: «Чтобы выиграть Кубок Дэвиса, нужна пара, иначе будет очень сложно»
Первая ракетка мира прокомментировал поражение Сербии от Хорватии
21:20
Новак Джокович / фото - tennishead.net
Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал поражение Сербии от Хорватии в полуфинале Кубка Дэвиса.
Цитирует Джоковича портал france24.com:
«К сожалению, победы в одиночке недостаточно. Я стараюсь извлекать уроки, особенно из таких трудных моментов, как этот. Какими болезненными они ни были, это, как правило, главная возможность становиться сильнее и расти.
Мы с самого начала знали, что этот матч будет самым сложным во встрече. Мы знали, что если все будет зависеть от пары, мы не будем фаворитами, потому что играли с лучшей парой в мире, с игроками, которые постоянно играют вместе, очень хорошо друг друга знают, они парники и сосредоточены только на этом.
Чтобы выиграть Кубок Дэвиса, нужна пара, иначе будет очень сложно, это лотерея. Это как восхождение на Эверест».
Новак Джокович высказался об участии в Australian Open.
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