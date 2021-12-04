Джокович: «Чтобы выиграть Кубок Дэвиса, нужна пара, иначе будет очень сложно»

Новак Джокович / фото - tennishead.net

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал поражение Сербии от Хорватии в полуфинале Кубка Дэвиса.

Цитирует Джоковича портал france24.com:

Мы с самого начала знали, что этот матч будет самым сложным во встрече. Мы знали, что если все будет зависеть от пары, мы не будем фаворитами, потому что играли с лучшей парой в мире, с игроками, которые постоянно играют вместе, очень хорошо друг друга знают, они парники и сосредоточены только на этом.

Чтобы выиграть Кубок Дэвиса, нужна пара, иначе будет очень сложно, это лотерея. Это как восхождение на Эверест».