Джокович: «Я не могу назвать дату, но Australian Open уже скоро, поэтому вы очень скоро узнаете»

Новак Джокович / фото - tennishead.net

Первая ракетка мира Новак Джокович высказался об участии в Australian Open.

Джоковича цитирует портал france24.com:

Я использую следующие несколько дней, чтобы восстановиться, отдохнуть и забыть о теннисе. Я очень устал от этого сезона и всего этого года.

Сезон заканчивается сегодня. Я не жалею ни об одном турнире, на котором сыграл. Я, как всегда, сделал все возможное».