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Джокович: «Я не могу назвать дату, но Australian Open уже скоро, поэтому вы очень скоро узнаете»
Серб высказался об участии в Открытом чемпионате Австралии по теннису
20:25
Новак Джокович / фото - tennishead.net
Первая ракетка мира Новак Джокович высказался об участии в Australian Open.
Джоковича цитирует портал france24.com:
«Я понимаю, что вы хотите ответов, где и как я начну новый сезон, но посмотрим, что ждет нас в будущем. Я не могу назвать дату, но, очевидно, что Australian Open уже скоро, поэтому вы очень скоро узнаете.
Я использую следующие несколько дней, чтобы восстановиться, отдохнуть и забыть о теннисе. Я очень устал от этого сезона и всего этого года.
Сезон заканчивается сегодня. Я не жалею ни об одном турнире, на котором сыграл. Я, как всегда, сделал все возможное».
Отец Джоковича заявил, что Новаку не стоит ехать на Australian Open.
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