Джокович не будет досрочно завершать сезон

Пока неизвестно, на каком именно турнире вернется первая ракетка мира

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Первая ракетка мира Новак Джокович не будет досрочно завершать сезон.

В начале сентября серб проиграл в финале US Open и не сумел повторить историческое достижение – завоевать Большой шлем. После матча Джокович заявил: «У меня нет никаких планов, абсолютно никаких. Я не знаю, буду ли где-то еще играть».

И все же, по информации журналиста Саши Озмо, двадцатикратный победитель ТБШ еще сыграет в этом году, но на каком турнире – неизвестно. До конца сезона будут проведены Masters в Париже (1-7 ноября) и Итоговый турнир в Турине (14-21 ноября).

Помимо этого, с 25 ноября по 5 декабря в Мадриде состоится финал Кубка Дэвиса, где будет представлена сборная Сербии.

Напомним, Джокович может пропустить Australian Open-2022 из-за ковидных ограничений в Австралии.