Джокович не помог. Хорватия одолела Сербию и вышла в финал Кубка Дэвиса

Хорватская пара оказалась сильнее своих сербских соперников

Фото: Davis Cup Finals

Первые ракетки мира Мате Павич и Никола Мектич в двух сетах обыграли Новака Джоковича и Филипа Краиновиа со счетом 7:5, 6:1.

Встреча продолжалась чуть более часа. Хорваты не отдали ни одного гейма на своей подаче, при этом трижды сделали брейк.

Сборная Хорватии выграла полуфинальную встречу со счетом 2:1 в четвертый раз в своей истории будет бороться за чемпионский титул, одержав две победы в трех предыдущих финальных играх.

В финале хорваты сразятся с победителем встречи РТФ – Германия.