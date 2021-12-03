Гойо совершил очередную сенсацию и вывел Хорватию вперед в матче с Сербией
Джокович сравнял счет в матче Хорватия – Сербия
Судьба путевки в финал решится в парной встрече
21:11
Фото: пресс-служба турнира
Сербия сравнял счет в полуфинальном матче Кубка Дэвиса против Хорватии.
Первая ракетка мира Новак Джокович довольно уверенно обыграл чемпиона US Open-2014 Марина Чилича.
Теннисисты провели на корте 1 час и 41 минуту. За это время Джокович выполнил 4 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 3 гейма на приеме. Его соперник сделал 6 эйсов, 3 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также не реализовал ни одного брейк-поинта из 8 возможных.
Таким образом, счет в матче Хорватия – Сербия стал 1:1. Путевка в финал турнира будет разыграна в парной встрече.
Напомним, в другом полуфинале Кубка Дэвиса сыграют сборные Германии и России.
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