Джокович сравнял счет в матче Хорватия – Сербия

Судьба путевки в финал решится в парной встрече

Фото: пресс-служба турнира

Сербия сравнял счет в полуфинальном матче Кубка Дэвиса против Хорватии.

Первая ракетка мира Новак Джокович довольно уверенно обыграл чемпиона US Open-2014 Марина Чилича.

Теннисисты провели на корте 1 час и 41 минуту. За это время Джокович выполнил 4 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 3 гейма на приеме. Его соперник сделал 6 эйсов, 3 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также не реализовал ни одного брейк-поинта из 8 возможных.

Таким образом, счет в матче Хорватия – Сербия стал 1:1. Путевка в финал турнира будет разыграна в парной встрече.

Напомним, в другом полуфинале Кубка Дэвиса сыграют сборные Германии и России.