Гойо совершил очередную сенсацию и вывел Хорватию вперед в матче с Сербией

Фото: Getty Images

Сборная Хорватии вышла вперед в полуфинальном матче Кубка Дэвиса против Сербии.

279-я ракетка мира Борно Гойо в трех сетах обыграл 33-го номера мирового рейтинга Душана Лайовича – 4:6, 6:3, 6:2.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 1 минуту. За это время Гойо выполнил 5 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и выиграл 5 геймов на приеме. Его соперник сделал 2 эйса, ни разу не ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 3 брейк-поинта.

Gojo’s got MOJO



World No.279 Borna Gojo moves to 3-0 at the 2021 Davis Cup Finals - all three wins against top 70 opponents! - as he stuns Lajovic 4-6 6-3 6-2#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/NPcgK84XNj