Джокович на US Open побил рекорд Федерера
Джокович: «Вперед! Полуфинал»
Легендарный серб опубликовал пост после победы над Берреттини на US Open
17:40
Новак Джокович / Фото - usatoday.comПервая ракетка мира, легендарный сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост на своем аккаунте в Instagram после выхода в 1/2 финала US Open.
«Вперед! Полуфинал».
Напомним, Джокович в четвертьфинале US Open переиграл итальянца Маттео Берреттини (5:7, 6:2, 6:2, 6:3).
Серб также догнал легендарного швейцарца Роджера Федерера по количеству побед над игроками из топ-10.
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