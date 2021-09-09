Джокович на US Open побил рекорд Федерера

До абсолютного рекорда сербу не хватает еще несколько матчей

Новак Джокович / фото - Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в полуфинал US Open. Серб также догнал легендарного швейцарца Роджера Федерера по количеству побед над игроками из топ-10.

Виктория в матче с 8-й ракеткой мира Маттео Берреттини стала для Новака 224-й в карьере. Процент побед у Новака также выше, чем у Роджера – 69% против 65%. Выше этот показатель только у Бьорна Борга – 71%.

Своими ожиданиями от полуфинала с Новаком поделился недавний обидчик теннисиста – Александр Зверев.