Джокович: «Я рад, что Институт общественного здоровья Сербии подтвердил подлинность тестов на COVID-19»

Новак Джокович / фото - tennishead.net

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал возможную фальсификацию его анализов на коронавирус.

Novak Djokovic when asked about the mismatch in his PCR test nos.:



"I'm not an IT expert...I'm not in a position to understand how these tests are being processed and registered. I'm glad that Institute For Public Health in Serbia has come out publicly & validated those tests." pic.twitter.com/24vv0NkMce