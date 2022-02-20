Джокович: «Я максимально готов к турниру в Дубае и чувствую большой энтузиазм и мотивацию»
Джокович: «Я рад, что Институт общественного здоровья Сербии подтвердил подлинность тестов на COVID-19»
Сербский теннисист прокомментировал возможную фальсификацию его анализов на коронавирус
Новак Джокович / фото - tennishead.net
Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал возможную фальсификацию его анализов на коронавирус.
«Я видел в медиа рассуждения на тему подлинности моих анализов. Могу сказать только, что я не эксперт по IT. За последние два года я сдал очень много ПЦР-тестов, очень много антигенных экспресс-тестов. И я не знаю, как они обрабатываются и регистрируются.
Я рад, что Институт общественного здоровья Сербии публично выступил и подтвердил подлинность этих тестов. Больше я ничего сказать не могу. Я не эксперт для того, чтобы рассуждать об этом более детально».
Novak Djokovic when asked about the mismatch in his PCR test nos.:— Musab (@Musab_Abid) February 20, 2022
"I'm not an IT expert...I'm not in a position to understand how these tests are being processed and registered. I'm glad that Institute For Public Health in Serbia has come out publicly & validated those tests." pic.twitter.com/24vv0NkMce
Новак Джокович поделился своими ожиданиями от турнира в Дубае.