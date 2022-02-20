Джокович: «Я рад, что Институт общественного здоровья Сербии подтвердил подлинность тестов на COVID-19»

Новак Джокович / фото - tennishead.net

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал возможную фальсификацию его анализов на коронавирус.

Я рад, что Институт общественного здоровья Сербии публично выступил и подтвердил подлинность этих тестов. Больше я ничего сказать не могу. Я не эксперт для того, чтобы рассуждать об этом более детально».