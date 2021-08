Джорджи – о выходе в крупнейший финал в карьере: «Думаю, так сложилось, потому что мы с отцом много работали»

Камила Джорджи / фото - wtatennis.com

Итальянка Камила Джорджи прокомментировала то, что впервые в карьере вышла в финал уровня WTA 1000.

Camila Giorgi on the key to her success this summer: "I think is just because we been working many things with my dad actually. We did some changes of the game. I mean, more tactical, more strategy ... It's more variation in my game I think." #OBN21 pic.twitter.com/w8NmCjup9O