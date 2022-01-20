Ему не плевать. Пэр расплакался после выхода в третий круг Australian Open

Французский теннисист неожиданного обыграл Григора Димитрова

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Французский теннисист Бенуа Пэр не сумел сдержать эмоции после выхода в третий круг Australian Open. 56 ракетка мира обыграл Григора Димитрова, в затем расплакался, давая интервью на корте.

Ранее многие люди были уверены, что Пэр несерьезно относится к теннису и это лишь развлечение для него:

«Я рад. С начала года было нелегко, поэтому я очень рад. Я знаю, что родители и все остальные смотрят. Правда, это было необыкновенно (плачет). Прошлый год был хреновым, было сложно. Этот год начался с положительного теста, я изолировался на неделю. Все опять началось хреново. Но я здесь, я держусь. Сегодня я сыграл отличный матч, один из моих лучших матчей за долгое время. Так что все хорошо. Меня много критиковали, это начинает давить. И честно, когда я играю такие матчи... Меня здесь поддерживают французские болельщики. Правда, нет ничего лучше».

Напомним, перед Australian Open Пэр сдал положительный тест на Covid-19.