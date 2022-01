Ему не плевать. Пэр расплакался после выхода в третий круг Australian Open

Фото: Getty Images

Французский теннисист Бенуа Пэр не сумел сдержать эмоции после выхода в третий круг Australian Open. 56 ракетка мира обыграл Григора Димитрова, в затем расплакался, давая интервью на корте.

Ранее многие люди были уверены, что Пэр несерьезно относится к теннису и это лишь развлечение для него:

How can you not love this guy? @benoitpaire #AusOpen pic.twitter.com/5kfWQiK0ME